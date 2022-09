Decreti sicurezza, Fratoianni: «Con Salvini tornerebbero politiche stupide, cattive ed inefficaci»

«Tornano Decreti sicurezza con Salvini? Vedo il pericolo della riproposizione di politiche stupide, cattive ed inefficace. Salvini ha dimostrato negli anni di non avere nessuna capacità, neanche di fare quello che si proponeva, ovvero chiudere, respingere, bloccare, impedire. L’immigrazione ha bisogno di risposte strutturali, servono politiche per i corridoi umanitari, piccoli centri emergenziali e relazioni tra Paesi per ridurre le cause che alimentano i fenomeni migratori». Lo ha dichiarato il Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it