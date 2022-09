De Luca: «In Italia balcanizzazione istituzioni, dopo 25 settembre confusione»

«Dopo il 25 settembre avremo una situazione confusa, al di là di come si formerà il nuovo governo, perché abbiamo un sistema politico che vede una totale balcanizzazione delle nostre istituzioni. Non abbiamo un sistema che consente il confronto tra due ipotesi di governo, tre, ma una moltiplicazione di raggruppamenti, partiti, sottopartiti che sono costituiti per garantire la rappresentanza parlamentare di quelli che guidano partiti e sotto partiti. In Italia non siamo riusciti ad avere una riforma istituzionale tale da garantire la funzionalità della democrazia del nostro paese». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it