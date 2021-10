«E’ un grande dolore vedere l’entusiasmo su diritti che non sono stati garantire. C’è poco da festeggiare. E’ esempio di Parlamento sconfitto alle elezioni del 2018. L’esito del voto non è in sintonia con il Paese», così il presidente del Lazio Zingaretti sul ddl Zan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it