Ddl Zan, la rabbia di Loredana Bertè: «Senato come una corrida: che vergogna»

Loredana Bertè non ci sta. La Signora del Rock italiano scrive un post pieno di amarezza e rabbia, accompagnato dal video dell'esultanza dei senatori dopo la bocciatura del Ddl Zan. Ecco le parole della cantante: «Una sconfitta per tutti. Vedere una scena del genere in Senato richiama alla memoria le immagini che osserviamo durante una corrida, con persone che esultano per l’uccisione di un povero Toro. I diritti di tantissime persone calpestati da 16 parlamentari che hanno votato segretamente neanche mettendoci la faccia. Che vergogna» (Video Facebook)