Ddl Zan, Calderoli (Lega): «Meglio fermarsi qui che fare una porcata»

«Il non passaggio agli articoli è previsto dal nostro regolamento, non è un voto-truffa o una trappola, come dice Zan. Ho presentato la richiesta di non passaggio agli articoli per il Ddl Zan perché questa non è una discussione, è una rissa ideologica, non politica e di contenuti, tra chi era a favore a tutti i costi e chi non lo voleva. Ho chiesto anche il voto segreto perché, piuttosto che fare un mostro giuridico o una porcata, vi garantisco che è meglio fermarsi qui». Così il senatore della Lega Roberto Calderoli nell'Aula di Palazzo Madama. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev