Sassoli, il cordoglio di De Luca: «Poteva essere un suggerimento per il Quirinale»

«Perdiamo una persona di grande stile, umanità e competenza. Una persona amica che ci lascia e che era una di quelle figure che potevano magari suggerirci qualcosa nel momento in cui si riflette sulla Presidenza della Repubblica nel nostro Paese. Apprezzato da tutti, a conferma del fatto che nella vita e in politica l’importante è non perdere il rispetto della gente e mantenere viva la propria dignità, non perdere il senso umano. David Sassoli ha rappresentato questi valori positivi, difficili ormai da trovare», così Vincenzo De Luca in diretta su Fb.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it