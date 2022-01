È scomparso nella notte David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. In un video su Twitter, pubblicato a novembre, aveva spiegato di essere stato colpito da una brutta polmonite da legionella: “Ringrazio i medici per la loro competenza e attenzione, ringrazio i miei colleghi parlamentari di ogni colore politico per la vostra vicinanza, e voi cittadini, che mi manifestate affetto e solidarietà”. / Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev