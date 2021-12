Quirinale, D'Attis (FI): «Perdoniamo Draghi su monocameralismo, ma resti a Chigi fino a fine legislatura»

«Nel corso di questi tre giorni di esame in aula, più di una volta, e lo abbiamo fatto anche noi di Forza Italia, sono state rivolte critiche al metodo seguito che ha imposto una sola vera lettura alla Legge di Bilancio. Il Parlamento è fatto di eletti. Questi eletti danno la fiducia al Governo. Gli stessi eletti, ogni giorno, si confrontano quotidianamente con i loro cittadini, con i loro elettori. Si chiama democrazia parlamentare e, fortunatamente, è quella che tiene in piedi la nostra nazione. l metodo usato dal governo Draghi ha ammaccato questo schema ma perdoniamo il ministro Franco come perdoniamo il Presidente Draghi al quale il nostro Presidente Berlusconi ha già rivolto il suo messaggio di apprezzamento ritenendo giusto e opportuno che rimanga a fare il Presidente del Consiglio dei ministri sino a fine legislatura», così D'Attis di Forza Italia alla Camera.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it