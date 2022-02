Crisi Ucraina, De Luca: «Russia si fermi, ma non capisco l'esigenza estensione Nato»

«Noi ora dobbiamo lavorare intanto perché ci sia un cessate il fuoco. Questa mattina le immagini che avevamo riguardavano le strutture militari e la copertura aerea dell'Ucraina, le immagini che arrivano adesso riguardano i bombardamenti sulle città. Questo è intollerabile, la popolazione civile deve essere tenuta fuori dalle guerre e dai bombardamenti. E' una questione di civiltà rispetto alla quale dobbiamo pretendere che la Russia si fermi. A Putin bisogna chiedere moderazione. Poi affrontiamo in maniera seria il problema della sicurezza anche della Russia. Non comprendo questa insistenza ad avere l'estensione della Nato in Ucraina e ai confini della Russia. Nel 1963 gli Usa con Kennedy, quando i russi hanno messo i missili a Cuba, hanno fatto la quarantena e hanno bloccato l'isola, giustamente, perché non puoi mettere i missili nucleari alle porte degli Stati Uniti d'America. Dovremmo tener conto anche di questa esigenza di sicurezza. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it