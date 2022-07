Crisi governo, De Luca: «Facciamo figura dei disturbati mentali»

«Rompiamo un'esperienza di governo. Per l'amor di Dio, qui non c'è da magnificare nulla, non c'è da esagerare i toni. Ma onestamente avere una crisi di governo prodotta in questi termini in Europa e nel mondo non ha capito niente nessuno. Il governo ha avuto la fiducia e il presidente si dimette. E' chiaro che facciamo la figura dei disturbati mentali, questa è la verità. Abbiamo scadenze importanti, che riguardano il Pnrr, che riguardano la Sanità, ma abbiamo bisogno di un governo che esista». Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha commentato la crisi di governo a margine della cerimonia di consegna dell'Atrio del Platano e la Sala Catasti del complesso Ss Severino e Sossio di Napoli. (LaPresse)