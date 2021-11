Covid, Speranza: «Da variante Omicron rischio significativo»

«La fase epidemica non è semplice. Questa nuova variante è un'ulteriore sfida per tutti i paesi del mondo, c'è una massimo livello di attenzione e serve cautela e tutte le scelte, comprese quelle sui voli vanno in questa direzione. Serve tempo per studiare a approfondire l'impatto, la comunità scientifica è già al lavoro. Ancora c'èun numero di sequenziamenti molto limitato e ci sono segnalazioni di elementi di rischio nelle 32 mutazioni. » Lo ha detto il ministero della Salute Roberto Speranza alla Festa dell'Ottimismo de Il Foglio, in corso a Palazzo Vecchio.