Covid, Meloni: «Caso cinese dimostra che coercizione e privazione libertà non efficaci»

«Penso che la soluzione siano sempre i controlli e penso che continuino a essere utili tamponi e mascherine. Il modello di privazione della libertà conosciuto in passato non è efficace. E il caso cinese lo dimostra. L'idea è che si debba lavorare prioritariamente sulla responsabilità cittadini e non sulla coercizione». Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno, rispondendo alle domande dei giornalisti parlando delle misure anti-Covid. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it