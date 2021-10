Covid, Draghi: «Curva sotto controllo grazie alla responsabilità dei cittadini»

«La curva epidemiologica è sotto controllo grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di mantenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità». Lo dice il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso delle comunicazioni in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre. «Voglio inoltre ringraziare ancora una volta tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e i giovanissimi. E chi ha deciso di farlo nelle scorse settimane, dopo aver superato le proprie esitazioni», ha aggiunto il premier. (LaPresse)