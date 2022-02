Council Meeting Yepp. Capone, (Ugl): «Promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese»

«E' importante sottolineare il ruolo prezioso svolto dai sindacati nella difesa del lavoro in Europa. La crisi sanitaria ed economica causata dal Covid-19 ha imposto un ripensamento del modello economico e produttivo a cui tutti siamo abituati». Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale del Sindacato UGL, intervenuto al Council Meeting YEPP 2022 presso l'Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, all'interno del panel "Le sfide del post pandemia". «Se da un lato la globalizzazione è stata fonte di vantaggi e opportunità - ha rilevato Capone - al contempo ha provocato un aumento delle disparità sociali a partire dalla svalutazione del lavoro. In questo scenario di radicali trasformazioni in atto, i sindacati svolgono una funzione fondamentale nel contrastare fenomeni come il dumping salariale e l’eccessiva deregolamentazione, al fine di rimettere al centro dell’agenda politica l’equità sociale, la formazione dei giovani e gli investimenti nelle politiche attive del lavoro. La sfida che abbiamo di fronte è quella di trovare formule di collaborazione fra capitale e lavoro garantendo la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese come previsto dall’art.46 della Costituzione italiana» Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev