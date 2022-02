Costantini (Cna): «Colloquio con Letta cordiale, focus su rischi ripresa e caro energia»

«La Cna sta incontrando i principali leader politici per evidenziare una serie di problemi che pesano sulla Pmi. Oggi abbiamo incontrato il segretario del Pd Enrico Letta. Nel corso del lungo e cordiale colloquio sono stati toccati i principali temi di attualità condividendo i timori per la ripresa. Abbiamo convenuto sulla necessità di affrontare con estrema urgenza due questioni cruciali per il sistema produttivo e in particolare per artigiani e piccole imprese, un intervento strutturale e incisivo sul fronte del caro-energia che sta mettendo in ginocchio milioni di attività e la necessità che il Governo vari al più presto un decreto correttivo per eliminare il blocco della cessione dei crediti per i bonus edilizi che sta provocando la paralisi dell'intera filiera delle costruzioni». Così il presidente di Cna, Dario Costantini, al termine dell'incontro con il segretario del Pd Enrico Letta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it