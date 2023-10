Corteo Cgil, Schlein: «Italia lotta unita, Pd c’è»

“Una straordinaria partecipazione, un’Italia che lotta per i salari, per la sanità pubblica, per le politiche industriali che mancano. Sono molto felice di essere qui, il Partito democratico c’è e ringraziamo la Cgil e tutte le altre associazioni che hanno regalato questa bella giornata di speranza”. Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein , arrivata alla manifestazione organizzata dalla Cgil, ‘La via Maestra’. (LaPresse)