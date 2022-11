Cop27, Meloni: «Italia farà la sua parte»

"Come leader, lo dobbiamo alle generazioni future, poiché il nostro impegno a proteggere l'ambiente come parte della nostra identità è l'esempio più vivido dell'alleanza tra coloro che sono qui, coloro che c'erano e coloro che verranno dopo di noi. L'Italia farà la sua parte". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla plenaria della Cop27 a Sharm El Sheikh, in Egitto. (Lapresse)