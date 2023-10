Conte, una candelina per il "compleanno" del governo Meloni: «Non c'è nulla da festeggiare»

EMBED





"Vi starete chiedendo cosa c'è da festeggiare, ma come non lo sapete, Oggi a Roma Meloni ha riunito tutta l'intera comunità di suo riferimento per un grande festeggiamento. Un anno da quando ha vinto le elezioni e di governo. Hanno voltato le spalle a chi non ha niente al ceto medio affossato dal carovita. Ai nostri giovani, ai quali sono, propone solo contratti precari. Oggi con loro possono brindare però corrotti, evasori", così in un video il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. / X Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev