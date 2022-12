Manovra, Conte: «Sotto l'albero di Natale governo mette precarietà e taglio Rdc»

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2022 "Con la manovra di bilancio, in questo periodo natalizio il Governo ha iniziato a recapitare nelle case degli italiani i suoi 'regalì per questo Natale. Sotto l'albero, famiglie e imprese si ritroveranno precarietà e voucher, il taglio immediato del Rdc per oltre 600mila persone fragili; taglio di 6 miliardi in due anni alla rivalutazione delle pensioni, che infligge un colpo durissimo alle pensioni medie e medio-basse; la diminuzione della spesa sanitaria; il taglio di centinaia di scuole". Così il leader del M5S Giuseppe Conte presentando gli emendamenti M5S alla manovra, nella sede del Movimento in via di Campo Marzio. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it