«Con un piccolo contributo economico avremo la possibilità per continuare a lavorare con la massima forza e la massima determinazione. Per noi è importante che ci sia il contributo di tutti, così che non dovremo dipendere da nessuno», le parole di Giuseppe Conte in un video postato sui social per lanciare la raccolta fondi per il Movimento Cinque Stelle in vista delle elezioni politiche 2022.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it