Conte: «Non si può dire che un magistrato stia attentando allo Stato»

Non puoi reagire dicendo che qui c'è 'un attentato gravissimo'. Da parte di un Presidente del consiglio Un attentato ad un governo legittimamente eletto, democraticamente letto. Tu stai costruendo un attacco su un giudice quando peraltro non hai nemmeno letto e capito la motivazione. La motivazione dimostra ancora una volta, come a Cutro, che non studia, ed è gravissimo". Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, a Sky TG24, nell'ambito delle celebrazioni per 'Sky 20 anni', riferendosi alle azioni della presidente Meloni.