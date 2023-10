Conte: «Manovra condanna il Paese a regressione economica»

Nella Manovra "non c'è una misura per la crescita, per gli investimenti, condannano il Paese alla regressione sul piano economico. Questo significa meno risorse per le famiglie, per il ceto medio, tagli alla sanità, alla scuola, tutto ciò è inaccettabile. Credo che gli stessi elettori che abbiano votato la Meloni siano i primi ad essere delusi". Lo ha detto il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, a margine della Festa del Foglio.

"E' un Governo addirittura pusillanime. Quando si trattava di generare risorse sugli extraprofitti, sono arrivati tardi, si sono dati un po' di coraggio apparente, ma poi si è scoperto che anche quella norma se la sono completamente rimangiata", ha aggiunto Conte.