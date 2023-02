Conte: «Italia fuori dai tavoli che contano, Meloni si impegni a conquistare credibilità»

EMBED





«Dispiace che il nostro Paese venga tenuto fuori dai tavoli che contano, soprattutto quelli europei. La Meloni sta sperimentando la differenza tra gridare dai banchi dell’opposizione, la pacchia è finita per lei. Deve impegnarsi per esprimere credibilità a livello internazionale che deve conquistarsi rimboccandosi le maniche». Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine di un appuntamento elettorale a Frosinone in vista delle elezioni regionali nel Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev