Conte: «Bene Berlusconi su Reddito cittadinanza, ma lui non sarà nostro candidato al Quirinale»

«Mi fa piacere che Berlusconi apprezzi l'utilità della misura del reddito di cittadinanza, di avere una cintura di protezione. Questo gli fa onore e non credo a una lettura maligna o che ci sia dietro un atteggiamento strumentale. In tutta franchezza dico però che la posizione del M5S non è cambiata. Quando dico che Silvio Berlusconi non sarà il nostro candidato per il Quirinale è perché noi abbiamo bisogno di una prospettiva, di guardare ad altri candidati». Così il presidente del M5S Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa alla Camera. Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev