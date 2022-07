La cerimonia di consegna del Ventaglio alla Presidente del Senato Casellati

Questa mattina la Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati ha ricevuto a Palazzo Giustiniani una rappresentanza dell'Associazione Stampa Parlamentare guidata dal Presidente Adalberto Signore, che come da tradizione le ha consegnato il Ventaglio, realizzato dalla studentessa dell'Accademia delle Belle Arti, Mariangela Celletti.

La Presidente Casellati ha ringraziato la stampa parlamentare per l’importante lavoro svolto in questi anni per la difesa del pluralismo dell’informazione.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it