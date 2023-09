Applauso di Confindustria per Mattarella, Bonomi: Capo Stato continui a essere garante Costituzione

«Noi siamo tra coloro che credono che in un ordinamento come il nostro, che correttamente ambisce a una maggiore stabilità di governo, il Capo dello Stato debba continuare a essere il garante della Costituzione. Signor Presidente, siamo certi che Lei continuerà a far sentire la sua voce ferma e ispirata a tutela dei principi della nostra democrazia, a sostegno delle scelte internazionali fatte liberamente dall'Italia per l'osservanza e per l'attuazione dei diritti dei cittadini, a partire dai più fragili», le parole del presidente di Confindustria Bonomi e l'applauso dell'assemblea di Confindustria per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. / Immagini Youtube Confindustria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Confindustria, Mattarella: «Offerte stipendi povere, troppi giovani all'estero». Bonomi: «Salario minimo non basta»