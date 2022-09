Compleanno Berlusconi, sorpresa Fascina: una mongolfiera ad Arcore

«Guardate che sorpresa, che bel regalo ho ricevuto! Grazie a tutti per gli auguri». Lo scrive sui suoi profili social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che oggi compie 86 anni, pubblicando il video con il «dono» avuto dalla compagna, la deputata di FI, Marta Fascina: una mongolfiera con relativa cascata di palloncini rossi, a forma di cuoricino, e lo striscione «Buon compleanno, amore. Ti amo. Marta». «Vedete di arrivare anche voi a questa età in forma, come sono io», le parole pronunciate dall'ex premier ai presenti a villa San Martino, ad Arcore