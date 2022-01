Ecco come si elegge il Presidente della Repubblica

Secondo la Costituzione può essere eletto qualsiasi cittadino che 1) Abbia superato i 50 anni 2) goda dei diritti civili e politici Ad eleggere il Predisente della Repubblica è il Parlamento in seduta comune e 3 delegati per ogni Regione (1 per la Valle d’Aosta) Nelle prime tre votazioni è necessario raggiungere i 2/3 della maggioranza (maggioranza qualificata) Dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta L'elezione avviene a scrutinio segreto Per convenzione votano prima i senatori, poi i deputati poi i delegati delle regioni Il mandato del Presidente della Repubblica dura 7 anni. Quest’anno le elezioni si terranno dal 24 gennaio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it