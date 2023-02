Codice appalti, Salvini: «Sarà legge entro il 31 marzo»

«Sul codice degli appalti rispetteremo la tabella di marcia ed entro il 31 marzo sarà legge. Un codice moderno, innovativo, veloce che taglia tempi alla burocrazia, aiuta i comuni e che si fida delle imprese. Stiamo ragionando con l'Europa, con i comuni e con le imprese se un'entrata in vigore in estate possa aiutare a non bloccare tutto il sistema degli appalti perché soprattutto per i piccoli comuni potrebbero volerci mesi prima di mettere a terra i cantieri. Conto quindi che sia approvato nei tempi e speriamo che l'Europa ci ascolti come sui tempi del Pnrr». Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine del sopralluogo del cantiere della fermata della Metro C di Roma di Porta Metronia assieme al sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. (LaPresse)