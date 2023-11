Codice ambiente, Pichetto Fratin: «Non è più attuale, ha quasi 20 anni»

Una riforma della normativa ambientale: è l'obiettivo del ministro Gilberto Pichetto Fratin che ha istituito, tramite decreto interministeriale, una Commissione incaricata di rivedere le disposizioni. "Sono pronto a dare tutte le spiegazioni nel merito. Noi dobbiamo adeguare la nostra struttura legislativa. L'attuale codice dell'ambiente ha quasi venti anni e in vent'anni è cambiato il mondo: non si parlava di decarbonizzazione, non c'era il cambiamento climatico che ci porta a fare le attuali valutazioni. C'è quindi la necessità di una verifica di quella che è la nostra struttura legislativa, che non vuol dire che fosse sbagliata allora ma che non è più attuale probabilmente", ha detto il ministro a margine di un convegno Alis (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile) a Roma. "Abbiamo creato questo gruppo interministeriale con Maria Elisabetta Casellati per fare un serio approfondimento complessivo. Era nel programma di governo, io l'ho presentato alle Camere e adesso procediamo in direzione. Le parti politiche avranno il loro ruolo, il loro diritto di proposta e anche di correzione", ha aggiunto. (LaPresse)