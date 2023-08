Cittadinanza onoraria a Bologna per Patrick Zaki

Le immagini della cerimonia per la cittadinanza onoraria per Patrick Zaki a Bologna. Per Zaki anche l'omaggio della squadra del Bologna. Presente anche la segretaria del Pd Schlein. / E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it