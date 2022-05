Ciriaco De Mita, l'intervista del 2019: «Il politico ha la costruzione del possibile»

Si è spento a 94 anni Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e più volte ministro. Ecco un'intervista del 2019 a margine di un evento dedicato a Don Luigi Sturzo.

De Mita, Gianfranco Rotondi: «Era la Dc, moderno e con l'ossessione del confronto. Diceva "Quando un avversario ha torto aiutalo ad avere ragione"»

«Don Luigi Sturzo fu un grande protagonista della vita politica del Paese. Risolve il problema della presenza cattolica, della presenza laica, che non è non credente. Ma il credente ha una dimensione di verità e il politico ha la costruzione del possibile».

«La vera immissione dei cattolici sul piano politico. Prima c'erano, non c'erano, non erano rispettati, non avevano una concezione strategica della politica. Se riflettiamo, come abbiamo riflettuto, che il processo di governo dell'Europa per evitare il rischio di conflitto doveva essere la solidarietà tra tutti ma la grande autonomia del territorio, cioè mettere insieme il luogo dove la libertà è garantita e il contesto dove la libertà garantita è possibile. Solo una grande testa può fare una cosa del genere»

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev