«La Cop26 è un processo multilaterale tra i Paesi che mette allo stesso tavolo 196 Paesi per arrivare a una sintesi sulle politiche climatiche. In questo senso penso che la Cop26 abbia ottenuto risultati complessivamente buoni» così il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani durante l'audizione in Commissione Ambiente alla Camera. / Camerawebtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev