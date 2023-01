D’Amato: «Cinghiali a Roma? Circa 70mila capi, situazione va monitorata e va chiuso ciclo rifiuti»

«Cinghiali per le strade di Roma? Lo diciamo da tempo, abbiamo fatto un piano regionale per quanto riguarda il contrasto alla peste suina, è chiaro che se non si chiude il ciclo dei rifiuti a Roma, questo è un problema che esiste. Importante il termovalorizzatore e il contrasto e la selezione dei capi, che sono circa 70mila capi su Roma, c’è disequilibrio che va condotto a normalità» Così Alessio D’Amato candidato del Pd e Azione alla Regione Lazio a margine dell’evento di presentazione dei candidati presso la Casa dell’Architettura a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Cinghiali nel parco, donna inseguita «Non c'è sicurezza per i cittadini»