Cgil, Conte: «M5S in prima fila per la dignità del lavoro»

«Nel rispetto dei ruoli la nostra agenda sociale ha molti temi in comune con la Cgil. Dignità del lavoro, salari e diritti. Per questi temi siamo in prima fila e lo saremo sempre» così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in Piazza del Popolo a Roma per la manifestazione Cgil a un anno dall’assalto alla sede. (LaPresse)