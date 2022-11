Castellino fermato ai varchi di Montecitorio: «Non è democrazia»

"Questa non è democrazia". Così Giuliano Castellino, ex leader di Forza Nuova e imputato al processo per l'assalto alla Cgil, protesta bloccato alle transenne accanto a Montecitorio, dove doveva entrare per una conferenza stampa per presentare il suo nuovo progetto politico. Castellino sta parlando con i cronisti e protestando perchè al momento non gli viene permesso l'ingresso alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev