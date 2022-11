Caso Soumahoro, Bonelli: «Faremo chiarezza e prenderemo decisione»

“Esprimiamo grande sostegno all’autorità giudiziaria che sta facendo un lavoro importante a tutela dei migranti. Vogliamo che questo accertamento si svolga in maniera efficace ma noi facciamo politica, non siamo legati al timing delle inchieste. Abbiamo chiesto un incontro a Soumahoro per conoscere il suo punto di vista e insieme a lui prendere le decisioni opportune” così il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli sulle indagini che coinvolgono i familiari del deputato eletto con Sinistra-Verdi Aboubakar Soumahoro. (LaPresse) -