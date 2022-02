Covid, Casellati: «la pandemia ci ha insegnato che il progresso scientifico è una sfida dell'umanità»

«La pandemia di portata globale ci ha dimostrato in maniera plastica quanto la cooperazione nel settore della ricerca possa portare a risultati fino a ieri insperati. Ha testimoniato che il progresso scientifico è una missione che non può essere affrontata in maniera autarchica o autoreferenziale perché è una sfida dell’umanità», così la presidente del Senato Casellati nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico al San Raffaele. / Youtube San Raffaele Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev