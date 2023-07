Carta acquisti solidale, chi ne ha diritto







Per i beneficiari si avvicina la data per entrare in possesso del bonus da 382,50 euro accreditato sulla Carta solidale da utilizzare per l’acquisto di beni di prima necessità. Entro il 18 luglio i Comuni dovranno ultimare le procedure per la definizione della graduatoria finale che potrà essere pubblicata sul sito dell’amministrazione. Spetterà in ogni caso al Comune di residenza comunicare al titolare tramite SMS le informazioni per ritiro e utilizzo della tessera.