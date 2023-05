Carlo Cottarelli: «La prossima settimana mi dimetterò da senatore»

EMBED





(LaPresse) "L'Università Cattolica mi ha chiesto di andare a dirigere un programma per l'educazione nelle scienze economiche e sociali rivolto agli studenti delle scuole superiori" e "questa cosa purtroppo non è compatibile con il Senato, quindi ho deciso di rinunciare alla posizione di senatore, cosa che farò, mi dimetterò nella prossima settimana. Nei prossimi giorni mi dimetto dal Senato". Lo ha annunciato il senatore Pd Carlo Cottarelli, ospite di 'Che tempo che fa' su Rai3. "C'è in questo momento storico, forse non è stato così in passato ma in questo momento storico, un'estrema conflittualità fra le due parti del Parlamento, fra la minoranza e l'opposizione. E possibile che non ci sia altro modo di fare le cose, però non è proprio nelle mie corde", ha spiegato Cottarelli. www.raiplay.it