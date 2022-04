Carfagna: «L'aumento delle spese per la Difesa non toglie risorse ai cittadini»

«Mi sembra veramente un tema molto pretestuoso, sollevato, tra l’altro, da chi finge di dimenticare di aver firmato in sede NATO l’impegno per aumentare le spese per la difesa. Siamo un grande Paese, siamo tra le prime dieci economie del mondo. Non siamo un Paese straccione, e quindi non dobbiamo fare discorsi da straccioni, perché un grande Paese come il nostro può permettersi di blindare la porta di casa, e investire in sicurezza significa proprio questo, ed allo stesso tempo possiamo permetterci di dare da mangiare ai nostri figli». Così Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale, ospite di ‘Sky TG24 Live In Bari’.