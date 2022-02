«Combattere per la legalità del lavoro e aiutare le imprese agricole oneste significa fare chiarezza e trasparenza. Se un prodotto costa poco c'è qualcosa che non va. O c'è bassa qualità o c'è sfruttamento del lavoro» così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti al convegno "Qualità del lavoro in agricoltura" nella Sala del Parlamentino del Cnel.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it