Cagnolina "salva" il suo giocattolo dalle onde e scoppia l'applauso: l'impresa è tenerissima

Determinata e coraggiosa: la piccola Stella ce l'ha messa tutta per recuperare il suo giocattolo caduto in mare ad Halifax, in Canada. Dopo che il suo pupazzetto è caduto in acqua, la cagnolina non si è arresa e ha tentato più volte di riprenderlo. In tantissimi si sono fermati a osservare l'eroica impresa della cucciola: tutti lì a incitarla e a fare il tifo per lei. La scena è tenerissima: quando finalmente è riuscita ad afferrare il giocattolo è subito scoppiato l'applauso.

Roma, festa in piscina finisce in tragedia: 19enne si tuffa e annega. Si indaga per omicidio colposo