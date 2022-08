Calenda sbarca su Tik Tok: «Non ballo perché sembro un orso, ma parlo di politica»

«Sbarchiamo su TikTok. Uno: io non so ballare, sembro un orso ubriaco. Due: non posso dare consigli di make up perchè ho la pancia e sono brutto. Però posso parlarvi di politica. Di politica, di libri, di cultura. E lo so che non è molto comune. Ma proviamo a fare una cosa non comune. E se voi mi volete chiedere di politica, di programmi, di letture, mostre, eventi culturali, io sono qui per voi e vi rispondo. Mi fa piacere provare ad usare questo strumento in modo diverso, proviamoci insieme». Così Carlo Calenda in un video su Twitter. Tw Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

