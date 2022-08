Calenda: «Salvini va in giro mezzo nudo in barca a Lampedusa mentre ci sono i migranti»

«La destra è completamente sgangherata, promette decine di miliardi che non darà mai e persone improponibili come Salvini che va in giro mezzo nudo in barca a Lampedusa mentre ci sono i migranti o Berlusconi che dice che farà il miracolo italiano a 90 anni. Non se ne può più». Lo ha dichiarato il Segretario di Azione Carlo Calenda tramite un video pubblicato sui propri social. / Twitter Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Calenda: ci ho provato ma Letta sapeva bene cosa sarebbe successo