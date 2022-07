Calenda: «Mai gridato al fascismo, non l’ho creduto con Salvini in mutande al Papeete»

«Gridare al fascismo non l’ho mai fatto. Non credevo che Salvini in mutande al Papeete avesse fatto il fascismo, oppure Meloni urlando da Vox faccia il fascismo. Credo però che ci portino verso una situazione in cui l’Italia non conterà in Europa ed in occidente». Lo ha dichiarato il Segretario di Azione Carlo Calenda durante la conferenza stampa congiunta con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, che si è svolta presso la Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it