«Dobbiamo da un lato prendere provvedimenti durissimi per portare la vaccinazione al più alto tasso possibile, ma anche affrontare problemi come caro energia e inflazione. Tutto questo necessita di un governo forte. Io ho proposto di sedersi attorno a un tavolo per capire se governo va avanti o meno, prima di parlare di Quirinale», così il leader di Azione Calenda.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev