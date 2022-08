Calenda: «Partiamo da due punti di riferimento: Pnrr e il discorso di Draghi»

«Noi partiremo da due punti di riferimento: uno è cosa bisogna fare per ottenere i soldi del PNRR, ma soprattutto per avere gli effetti che il PNRR darà all’Italia, che sono molto importanti; in secondo luogo, dal discorso di Draghi alla Camera, che è stato un discorso molto preciso, quindi è quello che dobbiamo fare in termini di rifacimento del reddito di cittadinanza, il salario minimo su cui sono molto d’accordo, i rigassificatori…». Lo ha detto a Sky TG24 il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di Start.