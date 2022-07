Calenda: «Da Forza Italia via la parte più illuminata, ho interlocuzione anche con Brunetta»

«Sono certo che oggi la parte migliore di Forza Italia, quella più illuminata, attenta ai diritti, che ha lavorato sul Mezzogiorno e non è rappresentata qui ma anche a che fare con il Ministro Brunetta che oggi non c’è ma con cui ho una interlocuzione, ecco questa parte di Forza Italia se n’è andata». Lo ha dichiarato il Segretario di Azione Carlo Calenda durante la conferenza stampa congiunta con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, che si è svolta presso la Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it