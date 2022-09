«Mi dispiace molto che Emma Bonino non entri in Parlamento, il Pd l'ha usata contro di me. Mi spiace per +Europa che non raggiunge la soglia, le porte continuano assolutamente a essere aperte». Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda in conferenza stampa.

